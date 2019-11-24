Количество страховых случаев в связи с возгораниями в квартирах за январь—октябрь 2019 года выросло на 28%, в связи с заливами — на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В зависимости от региона в компанию ежемесячно поступают до сотни обращений по страховым случаям, говорится в сообщении СК «Сбербанк страхование».



«Самые частые случаи — заливы при коммунальных авариях, на них приходится 70% от доли рисков по страховым случаям. Средняя стоимость ущерба от залива составляет примерно 100—150 тысяч рублей. Если вода проникла к соседям, то выплата производится и им за нанесенный ущерб. В топ-5 регионов по заливам входят Москва и Московская область (доля страховых случаев — 26% от общего количества заливов), Санкт-Петербург и область (5%), Самарская область (4,6%), Саратовская область и Башкортостан (по 2,6%)», — следует из релиза.

Пожары составляют 11% от всех рисков. Однако суммы выплат по ним наиболее крупные. Как правило, огонь уничтожает большую часть имущества. Средняя выплата по этой причине в СК «Сбербанк страхование» составляет около 400 тыс. рублей. По числу бытовых пожаров в январе — октябре 2019-го самая высокая доля у Московского региона (9,3% от общего количества случаев по стране), Иркутской и Нижегородской областей (по 4,8%), Башкортостана (4,2%), Самарской и Свердловской областей (по 2,7%), заключили в СК «Сбербанк страхование».