Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом «Российской газете» сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты.
Причем как полностью всей суммы, так и остатка, если часть средств, например, получена в виде ежемесячных выплат.
Индексируется маткапитал автоматически на размер годовой инфляции, уточнили в ПФР. Напомним, что сейчас размер маткапитала составляет 453 026 рублей. Средства сертификата можно направить на улучшение жилищных условий семьи, формирование будущей пенсии мамы и приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. С 2018 года появилось новое направление использования средств материнского капитала — ежемесячная выплата, которой могут воспользоваться семьи с невысокими доходами. В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 млрд рублей.
Законопроект был разработан Минтрудом.
При этом председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что семьи не стоит ограничивать в направлениях при распоряжении материнским капиталом. «Современная жизнь течет так быстро, что те формы использования материнского капитала, которые были изначально заложены, уже «стали отставать от жизни», — считает сенатор. Впрочем, тенденции к расширению материнских денег уже налицо. Так, правительством уже одобрен законопроект о возможности использования маткапитала на строительство дачи.
«Законопроектом расширяется список видов земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала: добавляется садовый земельный участок», — сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. «Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома», — уточнил глава ведомства.