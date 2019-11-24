Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом «Российской газете» сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты.

Причем как полностью всей суммы, так и остатка, если часть средств, например, получена в виде ежемесячных выплат.

Индексируется маткапитал автоматически на размер годовой инфляции, уточнили в ПФР. Напомним, что сейчас размер маткапитала составляет 453 026 рублей. Средства сертификата можно направить на улучшение жилищных условий семьи, формирование будущей пенсии мамы и приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. С 2018 года появилось новое направление использования средств материнского капитала — ежемесячная выплата, которой могут воспользоваться семьи с невысокими доходами. В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 млрд рублей.

Правительство одобрило расширение применения маткапитала Законопроект был разработан Минтрудом.

При этом председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что семьи не стоит ограничивать в направлениях при распоряжении материнским капиталом. «Современная жизнь течет так быстро, что те формы использования материнского капитала, которые были изначально заложены, уже «стали отставать от жизни», — считает сенатор. Впрочем, тенденции к расширению материнских денег уже налицо. Так, правительством уже одобрен законопроект о возможности использования маткапитала на строительство дачи.

«Законопроектом расширяется список видов земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала: добавляется садовый земельный участок», — сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. «Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома», — уточнил глава ведомства.