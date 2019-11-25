Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса (МСБ) по «Программе 8,5» могут стать дешевле, если ключевая ставка ЦБ опустится ниже 6,5%, пишут «Известия» . Об этом рассказали в Корпорации МСП.

Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до 2024 года. Как отметили в Корпорации МСП, на сегодняшний момент больше всего кредитов взяли микропредприятия — на них приходится 45% ссуд. На втором месте — малые компании с долей 40%, а самый скромный спрос на займы — у средних фирм, их доля составляет 15%. Индивидуальные предприниматели составляют четверть заемщиков, отметили в ведомстве.

Планируется, что в рамках программы будет выдаваться по 1 трлн рублей ежегодно.

Пока льготное кредитование МСП нельзя назвать востребованным: при целевом показателе 1 трлн рублей на 2019 год по состоянию на начало ноября субсидированных кредитов выдали только на 206,2 млрд рублей, рассказали в Минэкономразвития. Было заключено 6 913 кредитных договоров на общую сумму 341,6 млрд рублей.

По мнению экспертов, предпринимателей волнует не столько процент по субсидированным кредитам, сколько обязательные к исполнению условия, которые банки предъявляют при их оформлении. Зачастую предприниматели предпочитают вкладывать в бизнес личные деньги, чтобы не вступать во взаимодействие с госструктурами. При этом ставка 8,5% сама по себе весьма привлекательна, учитывая, что инфляция таргетируется на уровне 4%, отмечают эксперты.