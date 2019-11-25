Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования Фондом национального благосостояния (ФНБ) в проекты: доля ФНБ в финансировании проекта не должна будет превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда — на уровне ОФЗ, есть и другие критерии, но ключевые — доходность и доля ФНБ, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два; сумма, которую правительство за три года готово вложить из ФНБ в экономику, уже определена — до 1 трлн рублей, сказал ранее первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как считают эксперты, претендовать на средства ФНБ смогут только самые крупные и высокорентабельные проекты, ограничение участия фонда в проекте 20% серьезно сужает доступ к резервам, при таком лимите не удастся запустить много новых проектов, а получат деньги те, кто мог бы обойтись и без помощи из ФНБ.

Жестким выглядит и требование вложить 20% собственных средств — соответствовать ему будут единицы инфраструктурных проектов, условия больше подходят для промышленных проектов, проблемы могут возникнуть и у них, полагают эксперты; но деньги ФНБ будут дешевле рыночных: инфраструктурные проекты сейчас привлекают финансирование по ключевой ставке ЦБ плюс 3—3,5 процентного пункта, предложенная Минфином ставка привлекательна, заемное финансирование концессиям обходится сейчас в 9,5–12%.

Выбирая между поддержкой экономики и сохранностью резервов, Минфин выбрал второй вариант, вложения ФНБ станут инструментом ручного финансирования крупных проектов, но стимулировать рост экономики нужно системными мерами, в первую очередь снижением налоговой нагрузки, а не вливанием денег в небольшой список крупных проектов, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Сбережения нужно активнее инвестировать внутри страны, если основные критерии отбора проектов — финансовые и подразумевают высокую доходность, то долгосрочные инфраструктурные и высокотехнологичные проекты денег из ФНБ не получат, претендовать на них смогут в основном сырьевые проекты, уверен главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач.