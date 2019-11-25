Банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным — по информации об их платежах и расходах. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на два источника в банках из топ-20. Проект, который позволит оценивать доход клиентов на основе карточных трансакций, разрабатывает бюро кредитных историй «Эквифакс». Вопрос будет подниматься в ноябре на встрече в Ассоциации банков России, сообщили три источника из разных организаций.

Новым подходом интересуются 15 российских банков, десять из них «занимают активную позицию», отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его словам, работа ведется с привлечением специалистов ЦБ. Механизм предоставления информации о заработке заемщика может быть организован так же, как это сейчас сделано с кредитными историями: кредитор с согласия клиента будет направлять в БКИ запрос и получать оценку дохода.

В июне 2019 года 50% всего объема платежей в российских магазинах проводились по картам, а к 2021 году этот показатель может достичь 80%, говорится в презентации «Эквифакса», посвященной проекту. Так, если потребитель тратит какую-то сумму по карте, то он каким-то образом заработал или получил ее, что может характеризовать уровень его дохода. Согласно схеме из презентации, банки будут передавать в БКИ данные о держателях карт и номера самих карт в зашифрованном виде. Для запроса данных о доходе банк должен будет направить в БКИ только полное имя и номер паспорта потенциального заемщика. Бюро и платежные системы обработают информацию, и на выходе получится оценка дохода клиента, которую увидит банк-заказчик.

Альтернативный подход позволит оценить доходы 50% клиентов, подающих заявки на кредит, говорится в презентации «Эквифакса».

В ЦБ сообщили, что изучают модели для оценки доходов заемщиков, которые используют кредитные организации. В Центробанке не стали давать оценку новым предложениям участников рынка. Регулятор осторожно относится к альтернативным данным для расчета ПДН: ранее он не поддержал идею об оценке дохода заемщиков на основе добровольных деклараций.