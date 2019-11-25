Объем предлагаемой к переуступке просроченной задолженности в январе — сентябре 2019 года со стороны российских банков составил 337 млрд рублей, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на данные коллекторского агентства ЭОС и «Первого коллекторского бюро» (ПКБ).

Также пропорционально выросло и количество предлагаемых кредиторами кейсов — до 2,1 млн единиц. Сумма среднего долга осталась на уровне 160 тыс. рублей. Объем закрытых сделок вырос примерно на 85%. Их доля достигла 80% (269 млрд рублей) от предложенного покупателями объема против 73% (145 млрд рублей) годом ранее.

Несмотря на отсутствие дефицита предложения, коллекторы заплатили за долги значительно больше, чем год назад, — средняя цена закрытия сделок выросла с 2,09% до 2,65%. По словам экспертов, росту стоимости покупаемых портфелей способствовали рост доли просуженных кейсов в объеме предложения, а также повышение уровня конкуренции среди покупателей.

Банкиры подтверждают рост спроса на цессионные портфели. По их словам, рынок становится все более профессиональным, сами продавцы предоставляют гарантии долга и достаточно много информации по просроченному кредиту, что позволяет покупателям точнее спрогнозировать свою деятельность и доход и повышает цену портфелей. Также большее количество банков начинают использовать цессию просроченных долгов как неотъемлемый инструмент управления качеством портфеля.

По оценкам участников рынка, тенденция роста объема предложений со стороны банков сохранится до конца этого года и продолжится в следующем.