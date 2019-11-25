Глава ВТБ Андрей Костин считает, что санкции США против России в ближайшие годы не будут отменены, но при этом не ожидает новых антироссийских мер, если не произойдут серьезные изменения в геополитике и во внутренних делах Соединенных Штатов.

«Санкции, которые сегодня приняты американской стороной, не будут отменены, в ближайшие годы по крайней мере. Но каких-то новых жестких санкций, если не произойдет каких-то серьезных изменений в политике, в геополитике, во внутренних проблемах Соединенных Штатов, мы все-таки не ожидаем», — сказал Костин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Слова банкира приводит РИА Новости.

По мнению главы ВТБ, несмотря на то, что в России нет быстрого экономического роста, российскую экономику характеризует «очень серьезная» стабильность.

«У нас большой профицит бюджета, у нас снижение инфляции идет, у нас многие другие позитивные факторы макроэкономического роста. На мой взгляд, никаких кризисов, никаких рецессий российскую экономику не ждет, и, конечно, фраза (экс-президента США Барака) Обамы о том, что российская экономика (разорвана) в клочья, — она тоже не подтверждается, хотя, конечно, санкции оказали и оказывают негативный эффект... в том числе на темпы роста», — добавил Костин.



ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования.