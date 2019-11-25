Ускорение роста ВВП РФ с прогнозируемых 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021-м труднодостижимо. Об этом заявил в Совете Федерации глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает ТАСС.

Труднодостижим, по его мнению, и официальный прогнозный показатель роста российской экономики в 1,3% по итогам 2019 года, несмотря на позитивные данные III квартала.

«В прогнозе правительства заложено 1,3% (роста ВВП РФ в 2019 году. — Прим. ТАСС). Пока мы считаем, что он труднодостижим, но третий квартал дает определенные оптимистические ожидания, хотя, повторяю, это будет очень трудно. За первые полгода, напомню, рост был только 0,7%», — сказал он.

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3% Правительство видит позитивную динамику экономического роста.

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в понедельник не исключил, что рост российской экономики в текущем году окажется выше заложенных в прогнозе 1,3%.

По предварительным оценкам Росстата, ВВП РФ в III квартале 2019 года увеличился на 1,7% в годовом выражении, а за девять месяцев рост составил 1,1%. Это ниже оценки Минэкономразвития, которое заявляло об ускорении роста ВВП России в III квартале до 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% в I и II кварталах соответственно. При этом рост за январь — сентябрь министерство оценило в 1,2%.