Банк «Возрождение» снизил на 0,25 процентного пункта ставки по потребительскому кредиту «Для полного счастья» и по программам рефинансирования обязательств перед другими банками, следует из сообщения кредитной организации. Минимальная ставка в «Возрождении» теперь составляет 9,25% годовых.

Потребительский кредит «Для полного счастья» на сумму до 5 млн рублей для клиентов, получающих заработную плату в банке, и до 3 млн для других категорий заемщиков можно оформить на срок от года до семи лет. Кредитные средства предоставляются без залога и поручителей.



Рефинансировать в банке «Возрождение» по ставке от 9,25% годовых можно кредит, полученный в другой кредитной организации, на общую сумму до 3 млн рублей и на срок до семи лет. «Возможно не только рефинансирование неограниченного количества кредитов, но также получение клиентом дополнительных денежных средств», — обращают внимание в банке.