Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание Федеральной антимонопольной службы, а также ее постановление о наложении штрафа на компанию «ВТБ Страхование» в связи с ненадлежащей рекламой ее продукта, распространявшейся в отделениях банка ВТБ в августе — ноябре 2018 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФАС.

Ранее комиссия ведомства признала нарушающим закон о рекламе сообщение «Могу все!+. Страхование здоровья детей старше одного года и младше 18 лет» с изображением ребенка, который идет по верхней перекладине качелей.

Спорная реклама прошла оценку экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при ФАС России. Члены совета отметили, что выражение «Могу все!» в совокупности с изображением ребенка в опасной ситуации воспринимается как утверждение о возможности совершения ребенком любых действий, в том числе опасных для его здоровья.

По факту нарушения рекламодателю — ООО «СК «ВТБ Страхование» — выдано предписание об устранении нарушения, а затем назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Страховщик не согласился с решением, предписанием и постановлением ведомства и попытался оспорить их в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Москвы в удовлетворении заявленных требований отказал, поддержав, таким образом, доводы ФАС.



В соответствии с пунктом 6 статьи 6 федерального закона «О рекламе», в целях защиты несовершеннолетних от злоупотребления их доверием и недостатком опыта не допускается показ в рекламе несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью.