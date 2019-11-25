Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Славянский Кредит» на уровне «ruВ-». По рейтингу сохранен «негативный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и невысокой операционной эффективностью, адекватной позицией по капиталу и невысоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, кредитный портфель физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей формирует около 61% валовых активов банка, при этом его качество оценивается как невысокое (на 1 октября 2019 года доля требований III—V категорий качества составила около 44% ссудного портфеля без учета МБК), а политика резервирования — как недостаточно консервативная (дельта между расчетным и фактическим РВПС — 14,6% капитала на 1 октября 2019 года).

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за девять месяцев 2019 года среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными активами составило 41%; ликвидными активами — 72%), заключили в «Эксперт РА».

