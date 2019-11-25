Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: <...> конечно, мы ничего отменять не будем», — сказал Медведев. Он обратил внимание на то, что «никого санкции не радуют», как многих не радуют и ответные российские меры, но «не всех». «Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда», — подчеркнул глава российского Кабмина.

«Поживем — увидим: если удастся продвинуться вперед, прежде всего самой Украине, в урегулировании внутреннего конфликта [в этой стране], может быть, наши отношения с Европейским союзом, который поставил это в зависимость, станут лучше. Ну а если не удастся продвинуться вперед, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго. Но и в этих условиях можно жить и развиваться», — сказал Медведев, отметив, что «сейчас двусторонние отношения с отдельными государствами» ЕС для России «гораздо важнее, чем отношения с Евросоюзом в целом».

«Мы хотим нормальных отношений с Евросоюзом, но до тех пор, пока ЕС сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем», — сказал российский премьер. «Это же Брюссель испортил отношения, вот пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить. Там новое руководство, все в их руках, мы контактов не прерывали», — добавил Медведев.