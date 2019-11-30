Банк «Зенит» открыл первый мини-офис в Казани. Отделение расположено по адресу: ул. Рихарда Зорге, д. 66, следует из релиза финучреждения.

«В новом подразделении доступен полный комплекс финансовых услуг и сервисов, привычный для посетителей классических офисов. Обслуживание клиентов проводится в индивидуальных зонах. Клиенты могут открыть и пополнить депозит, оформить или погасить кредит, приобрести кредитную карту, получить корпоративную карту, открыть дебетовые карты, расчетный счет, оплатить услуги ЖКХ без комиссии и многое другое», — отмечается в сообщении.

Режим работы для физических лиц: с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00.

Режим работы для юридических лиц: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45.