Банк Жилищного Финансирования запустил новый корпоративный сайт, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Основной акцент при разработке интернет-страницы был сделан на легкости использования мобильной версии.

На главной странице сайта пользователь сможет сделать предварительный расчет по кредиту, провести первичную оценку имеющейся недвижимости, отправить заявку на ипотеку или кредит под залог.

«Следующим шагом в цифровом развитии банка станет обновление мобильного приложения и интеграция многофункционального личного кабинета для клиентов и партнеров», — отметили в банке.