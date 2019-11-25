Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке. Предложение рассмотреть целесообразность предоставления такого права работнику содержится в докладе ЦБ «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке».

Среди мер, с помощью которых ЦБ предлагает бороться с «зарплатным рабством», — предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках, дать возможность получать зарплату через СБП и предложить в госорганах и госкомпаниях несколько зарплатных банков на выбор.

По закону работник может выбрать любой банк, но на практике для реализации этого права существует несколько препятствий, говорится в докладе ЦБ. Одним из таких барьеров регулятор называет комиссию за перевод средств в другой банк.

К барьерам также относится тот факт, что зарплатный банк выбирает работодатель, исходя из собственных интересов: банки в рамках зарплатного проекта предоставляют компаниям специальные условия обслуживания, например льготное кредитование. Проблемой является и инертность потребителей: чтобы перейти в другой банк на обслуживание, «необходимо провести анализ рынка, выяснить, где условия лучше, предпринять усилия для перевода денежных средств, заплатив комиссию или физически переместив средства», объяснили в ЦБ.