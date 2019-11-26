Правительство внесло в Госдуму законопроект с правкой закона о малом бизнесе, призванный изменить порядок распределения средств федерального бюджета на развитие региональных гарантийных организаций (РГО), обеспечивающий получение кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает «Коммерсант» . Разработанные Минэкономики поправки необходимы для расширения кредитования МСП — в рамках профильного нацпроекта.

Так, средства на развитие РГО предлагается распределять в зависимости от их финансовой устойчивости и способности исполнять взятые на себя обязательства. Инструментом для оценки должна стать система внутренних рангов (степеней надежности организаций), которую разработает Минэкономики. Предполагается, что ранжированием займется Корпорация МСП. Также проектом предлагается закрепить в законе о малом бизнесе понятие национальной гарантийной системы (НГС), действующей сейчас на основе приказа Минэкономики от 2015 года.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что, несмотря на двукратный рост объемов поддержки, гарантийный капитал РГО с момента создания системы в 2015 году увеличился лишь на 7,8 млрд рублей. Для дальнейшего роста объемов финансовой поддержки надо менять систему распределения средств федерального бюджета на развитие РГО, отмечают авторы законопроекта.

Как ранее сообщал первый замглавы Минэкономики Михаил Бабич, с начала 2019 года МСП получили 582 млрд рублей финансовой поддержки, в том числе 240 млрд рублей по НГС и 341,6 млрд рублей по программе льготного кредитования. Потратить на поддержку малого бизнеса в этом году предполагалось 1,1 трлн рублей.