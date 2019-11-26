Доля российского рубля в расчетах за экспорт товаров и услуг составила во II квартале 2019 года 14,6%, а в импорте — 30,6%. В целом доля рубля во внешнеторговом обороте составила 21,5% против 20,2% во II квартале прошлого года. Такие данные приводятся в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» от института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».

Согласно данным доклада, в экспорте большая часть расчетов по-прежнему совершается в американской валюте, поскольку в экспорте товаров доминирует углеводородное сырье, которое на мировом рынке котируется в долларах, и расчеты традиционно осуществляются в той же валюте. Однако из года в год доля доллара в российском экспорте неуклонно снижается: во II квартале она уменьшилась до 62,5% с 68,1% за аналогичный период предыдущего года.

Снижение расчетов в долларах связано с западными санкциями по отношению к России и ее торговым партнерам, поясняется в обзоре. Так, например, уже с прошлого года по всем экспортным контрактам «Роснефти» и по большинству контрактов «Новатэка» расчеты осуществляются в евро. В результате доля европейской валюты в расчетах за российский экспорт во II квартале составила 20,5% против 16,8% годом ранее. Доля расчетов в евро увеличилась главным образом в торговле с Китаем — до 53,1% во II квартале. В целом за первое полугодие она составила 46,4%, хотя по итогам прошлого года не превышала 12%, а в 2017 году равнялась только 3,3%. Также растет доля евро в торговле со странами ЕС — за первое полугодие она увеличилась до 39,7%.

Доля расчетов в рублях по экспортным контрактам во II квартале выросла до 14,6% с 13,4% годом ранее. Наиболее сильно за последний год выросла рублевая составляющая в торговле с Индией — до 77,8%, в то время как еще год назад составляла всего 35,8%. Это примерно соответствует уровню расчетов России с Казахстаном и Белоруссией. Платежи в долларах были остановлены весной 2018 года из-за санкций США, после чего Россия и Индия окончательно договорились о механизме расчета за поставляемые российские вооружения в национальных валютах. C Китаем и ЕС доля рублевых расчетов за российский экспорт остается относительно низкой — около 8%.

Рост доли расчетов в иных валютах (за исключением доллара, евро и рубля), главным образом в юанях, во II квартале увеличилась до 2,4% с 1,7% за соответствующий период прошлого года. Пилотные проекты по продаже сырья за юани запустили, например, «Роснефть» и «Газпром нефть». В середине 2019 года Россия и Китай подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах в пользу национальных валют. В октябре аналогичное соглашение было заключено с Турцией.

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30% Проект внешнеторговых ключевых показателей эффективности KPI планируется представить в декабре.

Структура расчетов за импорт товаров и услуг более диверсифицированная по сравнению с экспортом. Во II квартале 2019 года до 35% снизилась доля расчетов в долларах и до 30,3% — в евро (годом ранее они составляли 36% и 30,3% соответственно). Одновременно выросла доля рублевых расчетов (до 30,6% с 29,8% во II квартале прошлого года) и расчетов в других валютах (до 4,1% с 3,3% ранее), указано в обзоре ВШЭ.

Наибольший удельный вес рублевых расчетов за импорт наблюдается в торговле со странами ЕАЭС. Во II квартале 2019 года по отношению к прошлому году выросла доля расчетов в рублях за импорт из Белоруссии (с 83,7% до 84,1%), но снизилась в торговле с Казахстаном (с 64,9% до 62%), Арменией (с 66,4% до 64,3%) и Киргизией (с 59,3% до 50,1%). При этом с Казахстаном выросла доля расчетов в других валютах, а с Арменией и Киргизией — в долларах.

Доля рублевых расчетов за импорт из ЕС во II квартале составила 29,5%. Несмотря на меньшую долю по сравнению с ЕАЭС, европейские страны генерируют основной объем торговли в рублях, так как они являются основными поставщиками товаров в Россию (35% импорта товаров и 46% импорта услуг по итогам первого полугодия).

Другим ключевым торговым партнером является Китай (21% импорта товаров и 46% импорта услуг). Расчеты с ним осуществляются главным образом в долларах. Однако в последние годы доллар интенсивно замещается расчетами в национальных валютах. Во II квартале на юань пришлась почти четверть всех расчетов за импорт (18,8% годом ранее), а доля рублевых расчетов увеличилась до 5,2% с 4,2%.

Таким образом, во II квартале 2019 года продолжила уменьшаться доля долларовых расчетов во внешнеторговом обороте в пользу других валют. Расчеты в долларах составили чуть более половины всей торговли (50,7%), хотя еще год назад эта доля достигала 54,9%. На рубль пришлось 21,5% внешнеторгового оборота по сравнению с 20,2% во II квартале прошлого года. Доля евро за этот период возросла с 22,5% до 24,4%, а расчеты в прочих валютах увеличились с 2,3% до 3,4%.

«Процесс дедолларизации в условиях санкционных и торговых войн, похоже, идет полным ходом. Однако повысить долю расчетов в национальной валюте во внешней торговле России с 20% до 30% за шесть лет, согласно планам Минэкономразвития, будет крайне сложно. Даже если со странами ЕАЭС и Индией поднять долю расчетов в рублях до 90%, выполнить намеченную цель без существенного увеличения роли рубля в торговле с Китаем вряд ли получится. Пока же Китай предпочитает евро рублю», — отмечается в обзоре ВШЭ.