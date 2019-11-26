Целый ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ближайшее время уйдет с пенсионного рынка, пишет «Коммерсант» . Большинство из них присоединятся к другим НПФ, но некоторые фонды просто сдадут лицензию.

Так, НПФ «Эмеритура» (бывший ПФ «Ингосстрах») принял решение аннулировать лицензию на пенсионную деятельность, говорится в сообщении фонда от 25 ноября. Обязательства перед оставшимися вкладчиками и участниками прекращены в I квартале 2019 года.

Также в следующем году готовится уйти с рынка целый ряд игроков, большинство из которых будет присоединено к другим НПФ: о своем присоединении к НПФ «Эволюция» (бывший «Нефтегарант») уже объявили фонды «Согласие», «Социальное развитие» и «Образование». Объединение части своих фондов в I квартале 2020 года также планирует завершить госкорпорация «Ростех». На следующий год наметили объединение НПФ «Атомгарант» и «Атомфонд».

НПФ нарастили инвестиции в акции Фонды объясняют выбор в пользу рисковых инструментов изменившейся конъюнктурой.

По словам экспертов, если все намеченные объединения завершатся в следующем году и не произойдет других реорганизаций, то на конец 2020 года в России останется всего 40 НПФ. Фонды и их владельцы за счет консолидации пытаются сократить издержки на ведение пенсионного бизнеса, а значит, можно ожидать более активного сокращения количества НПФ, поясняют эксперты.