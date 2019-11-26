Самый высокий средний чек заказа при покупке турпродуктов в 2019 году — у клиентов Азиатско-Тихоокеанского Банка: в среднем они тратили 22 722 рубля при каждом бронировании путешествия. В число лидеров также вошли клиенты Ситибанка (20 710 рублей) и Абсолют Банка (18 506 рублей), свидетельствуют данные интернет-сервиса для путешественников Biletix и процессингового сервиса theMAP.

«Величина среднего чека при покупке туристических продуктов и услуг обусловлена не только экономическим состоянием клиентской аудитории банка. Основная часть офисов Азиатско-Тихоокеанского Банка расположена на Дальнем Востоке с более высокими тарифами на авиаперелеты», — комментирует генеральный директор Biletix Игорь Константинов.

В топ-десятку также вошли Московский Кредитный Банк (средний чек его клиентов при покупке туристических продуктов — 18 305 рублей), БКС Банк (18 203 рубля), «Восточный» (18 031 рубль), Райффайзенбанк (17 769 рублей), Уральский Банк Реконструкции и Развития (17 361 рубль), ЮниКредит Банк (17 259 рублей), Запсибкомбанк (16 944 рубля).



В целом по России средний чек при покупке турпродуктов составляет 10 707 рублей.

Наибольшее число покупок тревел-продуктов в 2019 году совершили держатели карт Сбербанка, Тинькофф Банка и Альфа-Банка.



По данным Biletix, самые популярные внутренние направления 2019 года — Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Анапа, заграничные — Ереван, Бургас, Стамбул, Барселона, Прага.