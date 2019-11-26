Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск доллар прибавил почти 4 копейки, а евро — примерно 2 копейки относительно уровня закрытия предыдущих торгов. На 10:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,01 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 70,49 рубля (плюс примерно 6 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, для пары евро/рубль вероятный коридор колебаний на вторник составляет 70,25—70,75. Он выглядит довольно широким, хотя волатильности именно сегодня не ожидается. Доллар к рублю, по ее словам, будет скорее символически укрепляться.

«Продолжается и несильное, но уверенное укрепление доллара. В частности, пара евро/доллар сверху вниз подходит к отметке 1,10. Уровень не очень сильный и неоднократно проторгованный. Но при уходе пары ниже нее у части трейдеров стопы все-таки сработают, что приведет к усилению движения», — сообщал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.