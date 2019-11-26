Клиенты Сбербанка смогут сменить номера телефона, на который будут приходить уведомления от кредитной организации, через ее банкомат. О запуске новой опции сообщили в банке во вторник, уточнив, что она доступна в 77 тыс. его банкоматов.

Ранее возможность менять номер телефона для уведомлений появилась в приложении «Сбербанк Онлайн». Этой функцией уже пользуются более 10 тыс. раз в день, отмечают в банке. Также сменить номер телефона для получения уведомлений об операциях по карте и других событиях можно в отделении банка.



«В случае смены вашего номера мобильного телефона в целях безопасности нужно обязательно сообщать об этом в банк — например, через функцию смены номера в приложении или в банкомате», — подчеркивают в Сбербанке.