Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во вторник внесли в Думу законопроект, который позволит участникам долевого строительства жилья получать проценты со своего взноса, зачисленного на счет эскроу. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента, уточняет ТАСС.

Авторами соответствующих поправок в Гражданский кодекс выступили сенаторы Сергей Леонов, Иван Абрамов, а также депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Как указано в пояснительных материалах, предложенное изменение «позволит гражданам, заключающим договоры долевого участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые будут размещены на счетах эскроу».

«После завершения строительства жилого дома и передачи квартир дольщикам начисленные проценты могут быть использованы дольщиками на любые цели, в том числе и на ремонт приобретенной квартиры, и на покупку необходимой мебели», — добавляют авторы.

Согласно законопроекту, «доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно» и «зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования».



С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.