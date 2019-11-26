Власти России приложили много усилий, чтобы стабилизировать финансовую систему; банки фактически больше не ощущают последствий западных санкций. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном во вторник, передает ТАСС.

«Больше фактически нет», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. «Только напрямую подпавшие под санкции фирмы и банки страдают от ограничений. Но и они в значительной степени выровнены благодаря доступу к внутрироссийской финансовой системе», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что властям России пришлось прибегнуть к «радикальным мерам», когда были введены санкции. «Мы отпустили курс рубля, вместо того чтобы, как раньше, держать его в коридоре обменного курса», — указала она. «В принципе банковская система сегодня приспособилась к санкциям», — констатировала Набиуллина. «И мы занимаемся — это мы ни в коей мере не скрываем — дедолларизацией нашего финансового сектора и торговли, чтобы быть еще менее уязвимыми, — добавила глава ЦБ. — Мы хотим в значительной мере вытеснить валютные и санкционные риски из российской экономики».



Набиуллина: снижение доли доллара усиливает защиту экономики РФ Растет доля расчетов в национальных валютах с основными торговыми партнерами, что также защищает Россию от рисков, связанных с долларом, отметила глава ЦБ.

По ее словам, за последние пять лет лицензии были отозваны у 439 финансовых учреждений. «Это были прежде всего небольшие и средние институты. Сейчас в России действуют 454 банка — и у них есть реальный капитал», — подчеркнула глава ЦБ.