В Роструде посоветовали работодателям проверять реквизиты получателя при уплате штрафов из-за случаев мошенничества, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — отметил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда, говорится в сообщении. При этом проверки в отношении этих работодателей не проводились.

Как уточнили в ведомстве, при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства, получателем платежа не может выступать другая организация.

«Если вы сомневаетесь в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, то рекомендуем обратиться в инспекцию труда в своем регионе для уточнения», — добавил Шкловец.