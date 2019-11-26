АФК «Система» подписала новые кредитные соглашения со Сбербанком для оптимизации долгового портфеля. Об этом во вторник сообщили в компании.

Согласно условиям новых соглашений, погашение выданного в феврале 2018 года залогового кредита Сбербанка в размере 59,3 млрд рублей переносится с 2023 на 2025 год (установлено погашение в течение 2024 и 2025 годов). Погашение необеспеченного кредита Сбербанка в размере 24 млрд рублей, выданного в июле 2018-го, переносится с 2021 на 2024 год.

«Новые условия кредитных соглашений со Сбербанком позволят увеличить дюрацию портфеля, сформировать комфортный график погашения и снизить ставку. Такие условия стали возможными благодаря долгосрочному стратегическому партнерству со Сбербанком. Они отражают укрепление финансового состояния корпорации, в том числе благодаря достижениям АФК «Система» по диверсификации источников фондирования, включая работу на публичных рынках капитала», — комментирует вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.



АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, работающая в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.