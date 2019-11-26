Новым руководителем подразделения Private Banking в Абсолют Банке назначена Элла Шаврина. Она будет координировать работу сети премиальных офисов и развивать комплексное обслуживание высоко состоятельных клиентов, говорится в релизе финучреждения.

Шаврина окончила Международный институт менеджмента (IMD) в Швейцарии, Институт ценных бумаг (SIA) в Австралии и Финансовый университет при правительстве РФ по профилю «международные экономические отношения». Опыт ее работы в финансовой сфере — 25 лет.

До прихода в Абсолют Банк Элла Шаврина руководила подразделениями private banking в нескольких иностранных и российских банках, в том числе в российском представительстве Ситибанка. С 2007 года по октябрь 2019-го она работала в Газпромбанке.