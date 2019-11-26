Сбербанк и Федеральная налоговая служба РФ завершили интеграцию мобильных версий сервисов «Сбербанк Онлайн» и «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Теперь клиенты кредитной организации смогут платить налоги, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», поясняется в ее сообщении.

Для оплаты налогов достаточно уточнить сумму в мобильной версии интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц» и, нажав на кнопку «Сбербанк Онлайн», перейти в приложение банка на подтверждение платежа.

«Такой способ оплаты удобен тем, что не приходится вручную вводить реквизиты платежа и параметры банковской карты (ее номер, срок действия и трехзначный CVC-код), — подчеркивают в Сбербанке. — Чек по платежу можно всегда найти в истории операций и при необходимости распечатать. Кроме того, появляется возможность в любой момент сформировать справку — подтверждение платежа с синей печатью (такую же, как выдают в отделениях)».



Как указывают в банке, из всех налоговых платежей россиян, которые прошли через его платежные сервисы в прошлом году, порядка 45% случаев оплаты пришлось на цифровые каналы. Наиболее активно растет количество налоговых платежей в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» благодаря возможности отсканировать штрихкод с налогового уведомления. Так, в октябре 2019 года рост числа платежей составил 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.