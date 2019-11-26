Аналитики банка «Санкт-Петербург» не исключают, что к концу года курс доллара может вырасти до 65 рублей. Поводом для этого могут стать покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила и растущие к концу года погашения внешнего долга, а также сохраняющаяся неопределенность на мировых рынках.

Настроения глобальных инвесторов являются основным фактором, который будет определять динамику курса в ближайшие недели, отмечают они в комментарии. Сейчас курс доллара на Московской бирже находится чуть выше 64 рублей, американская валюта выросла на 9 копеек на фоне окончания налогового периода.

Как говорится в обзоре банка, торговые переговоры между США и Китаем остаются основным фактором неопределенности для рынков, а интеллектуальная собственность — один из самых болезненных вопросов, продвижение в котором повышает вероятность заключения соглашения. Затрудняющим фактором для подписания договора между США и Китаем остается протестная деятельность в Гонконге.

На прошлой неделе американский сенат принял законопроект о демократии и правах человека в Гонконге в поддержку протестующих. При этом, по словам представителей Белого дома, пока планы по введению тарифов на импортируемые китайские товары 15 декабря остаются в силе и могут измениться только после подписания соглашения. Поэтому китайская история остается основным риск-фактором, который может вызвать коррекцию на рынках при негативном развитии событий. «В любом случае при приближении дедлайна — 15 декабря — ситуация будет накаляться», — пишут аналитики банка «Санкт-Петербург».