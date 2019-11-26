Медианные расходы российских домохозяйств на жилищно-коммунальные услуги по итогам девяти месяцев 2019 года составили 3 826 рублей в месяц, оказавшись на 3% больше, чем годом ранее. Такая информация приводится в исследовании «СберДанных» (проект Сбербанка по анализу и обработке больших данных).

Как уточняется, в оценку стоимости ЖКУ включены траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также на капитальный ремонт. Аналитики сфокусировались на медианных, то есть наиболее типичных величинах.

Рост расходов в целом соответствует индексации тарифов, предусмотренной правительством. Однако в некоторых регионах платежи за ЖКУ растут существенно быстрее. Чаще всего рост трат выше среднего уровня связан с реформой в сфере утилизации отходов (так называемой «мусорной реформой»), а также, в некоторых случаях, с изменением методологии в учете потребления энергии.

На общем фоне особенно выделяются Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году тратят на 17,5% и 15,6% больше, чем в 2018 году, соответственно. В Белгородской области проявляется существенный рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в ряде населенных пунктов. С высокой вероятностью регион останется в «лидерах» рейтинга, так как с 1 декабря 2019 года планируется повышение цен на воду в самом Белгороде, причем сразу на 42%, указывают в Сбербанке.

В Кировской области рост размера платежа, по-видимому, связан с дополнительными издержками на масштабную реконструкцию инфраструктуры теплоснабжения в административном центре, рассуждают авторы исследования. Городские теплосети были переданы в концессию Кировской теплоснабжающей компании в июне 2019 года, что предполагает аренду с условием обязательной модернизации.

В первую десятку регионов по скорости подорожания ЖКУ попали также Адыгея, Оренбургская область, Красноярский край, Вологодская область, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Тульская область, Республика Коми и Астраханская область. Аналитики обращают внимание на то, что, в частности, в Петербурге и Ленобласти рост составил 8,3% против 5,1% в Москве, хотя для обеих столиц закладывалась примерно одинаковая индексация.

В Госдуму внесен законопроект о предельном размере платы за услуги ЖКХ

Индексы тарифов не должны превышать уровня годовой инфляции.

По данным аналитиков «СберДанных», в Ульяновской области, Мордовии, Камчатском крае, Магаданской, Псковской областях зафиксировано снижение платежа, а в Республике Алтай его размер не изменился по сравнению с девятью месяцами 2018 года.

Отдельно в III квартале 2019 года платежи россиян оказались ниже, чем в первом полугодии, из-за сезонного фактора и составили 3 127 рублей. Самые высокие траты на ЖКУ в указанный период зафиксированы в Магаданской, Мурманской областях и Камчатском крае (6 239, 6 119 и 5 736 рублей соответственно), свидетельствуют материалы Сбербанка. Это связано как с общим уровнем цен в этих регионах страны, так и с относительно низкой плотностью населения, поясняется в обзоре. На четвертом месте — Москва и Московская область, далее — Нижегородская область.

Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление). За ней следуют дальневосточные регионы: Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область и Камчатский край с показателями 12,7%, 12,6% и 12,6% соответственно. При этом в Камчатском крае высокая доля коммунальных услуг в расходах обусловлена высокой стоимостью самих услуг: медианные затраты на ЖКХ по итогам девяти месяцев 2019 года составили 7 983 рубля. Это один из самых высоких показателей по стране. В Рязанской области и Еврейской АО услуги ЖКХ значительно дешевле (3 337 и 4 018 рублей соответственно). Их высокая доля в расходах домашнего хозяйства связана с низким уровнем потребления в этих регионах, отмечают в Сбербанке. В среднем по стране семья тратит на ЖКХ 9% своего бюджета.

По сравнению с первым полугодием 2018 года относительная стоимость услуг ЖКХ осталась практически неизменной. Однако в некоторых регионах наблюдаются значимые изменения. Так, в Хакасии доля выросла с 4,4% до 6,2%. Но, несмотря на такой рост, доля коммунальных платежей в регионе остается наименьшей по стране. Обратная ситуация характерна для Ямало-Ненецкого автономного округа: относительная стоимость упала на 2,7 процентного пункта и составила 7,2% в потребительских расходах.

Россияне задолжали за услуги ЖКХ более 500 млрд рублей
Россияне задолжали за услуги ЖКХ более 500 млрд рублей

Долги промышленных потребителей, юридических лиц, кроме бюджетных организаций, по оплате ЖКУ в I квартале 2019 года увеличились на 1,2%.

Высокие относительные траты на ЖКХ ожидаемо оказались значимым фактором просрочки платежей по коммунальным услугам. В целом по стране наблюдается зависимость между долей данной категории расходов в бюджете семьи и объемом задолженности, выраженным как доля от средних ежемесячных расходов домохозяйства.

В сфере жилищно-коммунальных услуг устойчиво фиксируется высокий уровень безналичных платежей. С начала 2018 года он увеличился на 5,2 п. п. и к концу III квартала 2019 года достиг 85,3%. При этом доля безналичных трансакций в целом по стране составила 48,7%. Порядка двух третей от всех платежей в мобильном банке (63%) и через банкоматы (68%) производятся с использованием штрихкодов.

В России протестируют оплату ЖКУ через Систему быстрых платежей
В России протестируют оплату ЖКУ через Систему быстрых платежей

Пилотный проект планируется реализовать до конца года.