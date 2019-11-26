РНКБ запускает новую услугу для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Теперь клиенты банка при оформлении пенсионной карты смогут сразу подать заявление в ПФР о доставке пенсии через офисы РНКБ, следует из релиза кредитной организации.



«Для получения этой услуги понадобится подтвержденная учетная запись пользователя на портале госуслуг. Если такой учетной записи у клиента нет, то зарегистрироваться, подтвердить или восстановить доступ к личному кабинету на портале госуслуг также можно в отделении РНКБ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, можно направить заявление о доставке пенсии в любой пенсионный фонд на территории России. Банк взаимодействует с пенсионными фондами на материковой части РФ, в том числе в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Камчатском крае, в Белгородской области и в Краснодарском крае, уточнили в РНКБ.