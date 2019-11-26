Аналитики «Уралсиб Брокер» позитивно оценили финрезультаты «ФосАгро» за III квартал 2019 года. Компания сообщила о снижении EBITDA на 9% на фоне снижения цен на удобрения. Выручка выросла на 3% год к году до 65 млрд рублей. Свободный денежный поток упал на 71% до 3,6 млрд рублей, что было связано (помимо снижения рентабельности) с оттоком денежных средств на пополнение рабочего капитала, а чистый долг увеличился за квартал на 12% до 122,9 млрд рублей. Мультипликатор Debt/EBITDA за 12 месяцев составил 1,5.

«На финансовые показатели компании продолжает оказывать давление снижение цен на фосфорные и азотные удобрения, обусловленное рядом факторов, в числе которых: рост экспорта фосфорных удобрений из Китая, слабый спрос на китайском и американском рынках, а также снижение цен на сырье», — написал в комментарии аналитик «Уралсиб Брокер» Денис Ворчик.

При этом он отметил, что результаты компании выше консенсус-прогноза рынка.