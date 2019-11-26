Рост котировок акций биофармацевтической компании Horizon Therapeutics может продолжиться и в перспективе принести инвесторам высокую доходность, считают аналитики «Финама» и рекомендуют покупать бумаги, ожидая, что их стоимость поднимется до 36 долларов. Сейчас на NASDAQ они торгуются на уровне 32,5 доллара. С начала года эти акции уже принесли инвесторам доход в 55%.

Horizon Therapeutics — базирующаяся в Дублине биофармацевтическая компания, специализирующаяся преимущественно на препаратах от редких заболеваний. У компании насчитывается десять коммерциализированных препаратов в таких сферах, как орфанные заболевания, ревматология и недуги первичного звена. По итогам III квартала выручка компании увеличилась на 3,1% и превзошла ожидания рынка, прибыль на акцию достигла 64 цента, что также выше консенсус-прогнозов.

«Опубликованную компанией отчетность за третий квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи Horizon Therapeutics в орфанном и ревматологическом сегментах сохраняют потенциал роста. Мы по-прежнему считаем акции компании привлекательными для вложений, при этом потенциал роста их стоимости в ближайшие 12 месяцев может составить 18%», — написала в комментарии аналитик «Финама» Зарина Саидова.