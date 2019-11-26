В Москве 17 декабря 2019 года пройдет вручение пятнадцатой, юбилейной премии «Финансовая элита России 2019».

К участию в премии приглашаются компании из таких секторов, как банковское дело, страхование, страхование жизни, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, НПФ, лизинговые компании, факторинговые компании, МФО, специализированные депозитарии, оценочные и аудиторские компании и другие.

Вручение премии в каждой подгруппе состоится в основных номинациях: «Гран-при: компания года», «Надежность», «Динамика развития» и в номинациях по сферам деятельности. Также будут вручены специальные награды. Ежегодно награду также получают персоны, имеющие авторитет в деловом сообществе и достижения.

Отправить заявку на регистрацию в конкурсе можно на официальном сайте премии.

Подробности и детали участия в конкурсе можно узнать в оргкомитете премии по электронному адресу press@finelita.ru или по телефонам: +7(495) 508-02-40; +7(968) 905-88-11.