Банк ДОМ.РФ снизил ставку по ипотеке и размер первоначального взноса для клиентов, предоставляющих выписку с подтверждением доходов из Пенсионного фонда России. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для получения выписки из ПФР заемщику необходимо быть зарегистрированным на портале государственных услуг и иметь подтвержденную учетную запись. Сотрудники банка готовы помочь в регистрации заемщиков на портале госуслуг и подтвердить учетную запись без посещения МФЦ.

Клиенты, подтверждающие доход таким документом, могут оформить ипотеку по ставкам: 8,3% — на покупку недвижимости на первичном рынке, 8,8% — на вторичном рынке и 8,5% — по программе рефинансирования (с учетом действующей акции «Бери больше — плати меньше», в рамках которой ставки снижены еще на 0,2 процентного пункта для сумм кредита от 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и от 4 млн рублей в остальных регионах).