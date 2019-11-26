МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» обжаловали в суде штрафы, которые на них наложила Федеральная налоговая служба за отказ предоставлять данные о счетах абонентов в биллинговых системах операторов. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева.

Компании считают, что Конституция и закон о связи относят данные о детализации счета к тайне связи. Представитель МТС Алексей Меркутов сказал, что чиновники могут получать эту информацию только по решению суда. Операторы просили объединить их иски в одно производство, суд им это отказал (соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел).

«И инспекция ФНС, и операторы используют одни и те же нормативно-правовые акты в обоснование своих позиций. Однако формально каждому оператору ИФНС выдала свое отдельное требование, поэтому суд посчитал, что каждый оператор обжалует свой акт налоговой, оснований для объединения дел нет», — объяснили в «ВымпелКоме».

Иск «ВымпелКома» суд рассмотрит 4 декабря, МТС — 10 декабря, «МегаФона» — 20 января. В 2014 году МТС и «МегаФон» смогли, ссылаясь на Конституцию, отстоять свою позицию о неразглашении детализации счетов абонентов по запросу службы по финансовым рынкам Банка России.