Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,84% и составил 2 930,62 пункта. Индекс РТС просел на 0,94% до отметки 1 440,95.

Бумаги Московской биржи выросли в цене на 0,56%, Сбербанка — снизились на 1,25%, «Газпрома» — на 0,47%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,7%, «АЛРОСы» — на 0,22%.

«Выбирая между нейтралитетом и продажами, российский рынок во вторник склонился все же в пользу второго варианта. Нейтральный внешний фон и полное отсутствие столь ожидаемых новостей в конце концов надоели инвесторам, и на площадку вышли «медведи». Индекс Мосбиржи к вечеру спустился вниз на 1% и торгуется около 2 925 пунктов. Индекс РТС просел к 1 440 пунктам. Ориентировочные диапазоны торгов на среду выглядят следующим образом: рублевый индикатор — 2 900—2 940 пунктов, валютный — 1 425—1 450 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.