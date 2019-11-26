Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,09 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 18 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,9—64,14 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,56 рубля и вырос на 13 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,2 тыс. сделок примерно на 496,5 млн евро по курсам от 70,38 до 70,66 рубля за евро.

«Доллар США к вечеру немного подрос и пробил 64 рубля, но выше пока не шагает и сохранится в пределах 63,85—64,15 рубля. Евро стабилен и весь день торгуется вокруг 70,5 рубля, где пока и останется», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.