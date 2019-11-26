Компания «ТФМ Гарант» получила деньги на покупку лизинговой компании «ТрансФин-М» от самой компании, которая, чтобы профинансировать своего покупателя, заложила имущество в ВТБ. Об этом пишет газета «Коммерсант» , узнавшая подробности сделки.

Напомним, «ТрансФин-М» сменила владельца ранее в ноябре. «АО «НПФ «Благосостояние» и АО «ТФМ-Гарант» завершили оформление крупнейшей за последние годы сделки на рынке лизинга. АО «ТФМ-Гарант», представляющее интересы Алексея Тайчера и его партнеров, стало официальным владельцем 100% ПАО «ТрансФин-М», — сообщили сама лизинговая компания и ее прежний собственник, указав, что сделка, сумма которой составила 32,6 млрд рублей, была реализована в формате management buy-out и профинансирована преимущественно за счет заемных средств.

У лизинговой компании «ТрансФин-М» сменился акционер Владельцем 100% «ТрансФин-М» стала компания «ТФМ-Гарант», представляющая интересы Алексея Тайчера и его партнеров.

Как уточняет «Коммерсант», 70% компании «ТФМ-Гарант» принадлежит бывшему высокопоставленному сотруднику структур РЖД Алексею Тайчеру, а остальные доли — новому менеджменту «ТрансФин-М», членам правления Максиму Анищенкову, Александру Голанду и Ивану Благодатских. По словам собеседника газеты, знакомого с условиями продажи лизинговой компании, «ТрансФин-М» заложила свое необремененное имущество под кредит ВТБ. По данным источника, сумма кредита могла составлять порядка 55 млрд рублей. Полученные средства лизинговая компания передала «ТФМ-Гаранту», а эта компания купила на них «ТрансФин-М».

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что сделка подразумевала еще одно условие — НПФ «Благосостояние» должен избавиться от находящихся на его балансе облигаций «ТрансФин-М» на сумму около 30 млрд рублей. Для их выкупа или погашения покупателям не хватит заемных средств. Однако у «ТрансФин-М» есть свободные денежные средства, размещенные на депозитах (7 млрд рублей по состоянию на 30 июня, согласно отчетности по МСФО). По словам одного из собеседников, этих средств покупателям тоже не хватит, поэтому им придется ожидать поступления клиентских средств в результате закрытия ряда договоров. Рассчитаться по облигациям стороны должны по большей части в этом году, отчасти — в следующем.



Официальные представители «ТФМ-Гарант» и «ТрансФин-М» заявили газете, что указанная информация — недостоверна, отказавшись от дальнейших комментариев. Собеседник, близкий к покупателям, сказал, что сумма кредита и обязательства по погашению облигаций иные, но отказался привести точные данные.