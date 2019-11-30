Аналитики МКК «Ваш инвестор» сравнили величину среднего чека займов под залог автотранспорта, оформленных мужчинами и женщинами разных возрастных групп.



По данным исследования, самый крупный средний чек по залоговому займу — у женщин в возрасте старше 51 года (почти 250 тыс. рублей). Средний чек у женщин, оформляющих займы под залог авто, в целом по всей категории составляет 181,5 тыс. рублей.

«У мужчин средний чек в целом по категории составляет 198,5 тыс. рублей, что на 17 тыс. больше, чем у женщин. Максимальный средний чек по займам под залог автотранспорта среди мужчин приходится на возрастную категорию от 36 до 50 лет — 235,5 тыс. рублей. Примечательно, что при группировании заемщиков по возрастным категориям максимальный средний чек у мужчин ниже, чем у женщин, притом что общий средний чек выше», — отмечается в сообщении.

Наибольшее количество залоговых займов оформляют мужчины в возрасте от 24 до 35 лет. Средний чек по всем категориям заемщиков составляет 195,6 тыс. рублей, заключили в компании «Ваш инвестор».