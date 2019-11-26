Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка. Об этом он заявил, выступая на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый».

«На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина», — сказал он, отвечая на вопрос о произошедшей в сентябре утечке 5 тыс. учетных записей клиентов банка.

Глава Сбербанка отметил, что использовал неправильную парадигму, полагая, что в данном вопросе важнее выстраивать надежную корпоративную культуру, чем «громоздкие системы» внутреннего контроля.

«В чем ошибочность моей парадигмы была? Считается, что защититься от внутреннего врага, от внутреннего предательства невозможно. Я исходил из этого же, говорил, нужно работать, у нас должна быть корпоративная культура таковой, что мы не должны допустить этого. Но строить громоздкие системы внутреннего контроля просто нереально. Если захотят — все равно украдут, и это произошло. Я пересмотрел полностью свою точку зрения. Я не хочу быть во власти достаточно значительной части сотрудников, которые имеют допуск к нашим внутренним системам», — пояснил он.

Греф также сообщил, что сотрудник Сбербанка, виновный в утечке данных клиентов, готовил преступление в течение трех месяцев.

Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка Сбербанк радикально пересмотрел режим доступа к данным и системы их защиты от внутреннего предательства.

«По иронии судьбы предателем оказался талантливый парень, который получил образование в области киберзащиты и который профессионально этим занимался. Он готовил три месяца преступление. Он испробовал все варианты, нащупал один и его использовал. После того, как это произошло, нас, конечно, потрясло все это, и я сказал: «Ребята, концепцию меняем радикально. У нас внутри должны быть такие же системы защиты по надежности, как снаружи», — рассказал глава банка.

Ранее в интервью журналу Forbes Герман Греф рассказал, что после произошедшей в сентябре утечки 5 тыс. учетных записей клиентов Сбербанка был введен особый режим контроля сотрудников, имеющих доступ к критическим системам.

По словам Грефа, Сбербанк пока не имеет полностью защищенной технологии, которая бы гарантировала абсолютную защиту сбережений

«Проблема в том, что мы, наверное, одни из самых старых игроков на российском рынке, которые занимаются биометрией. И даже у нас пока еще нет 100% защищенной технологии, которая бы вам гарантировала сохранение всех ваших сбережений или 100% подтверждения вашей идентификации всех ваших действий. Мы используем нейронные сети — мошенники используют нейронные сети. Мы придумываем всевозможные меры противодействия разным вещам, которые они придумывают, — они придумают новые вещи», — сказал Греф.

При этом он подчеркнул, что банки сами заинтересованы в том, чтобы использовать в удаленных каналах биометрию, это выгодно как кредитным организациям, так и клиентам.

«Сегодня риски за наш счет в любом случае. Все ошибки за наш счет, потому что, если мы неправильно идентифицировали человека — это происходит у нас внутри — то мы, конечно же, всегда будем нести сами убытки. Мы никогда не возложим убытки на нашего клиента», — добавил банкир.

Кроме того, по мнению Грефа, в целом биометрические технологии пока несовершенны, поэтому сейчас не стоит обязывать банки использовать единую биометрическую систему для принятия юридически значимых решений.