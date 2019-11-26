Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение он высказал на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый».

«Да, когда-то, на мой взгляд, этот налог должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным, но насколько — это серьезная история. Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — ответил он на вопрос, имеет ли смысл возвращать прогрессивную шкалу налогообложения.

Греф подчеркнул, что, вводя прогрессивный налог, важно «не пересекать границы приемлемого». «Мы знаем, [что] страны много экспериментировали с верхней границей налогообложения. Когда она пересекает границы приемлемого, бизнес начинает просто покидать эти юрисдикции — не удерживает ничего. Есть целый ряд европейских стран, где персональный налог превышает 70% — это запредельная величина, и ничто не удерживает бизнес в пределах национальных границ», — отметил он.

При этом глава Сбербанка, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что готов платить «налог на богатых» в размере 20—50%.

Ранее о возможности введения прогрессивного НДФЛ высказывался министр экономического развития РФ Максим Орешкин, указав, что этот вопрос требует внимательного изучения ряда аспектов. По мнению министра, с точки зрения общеэкономического развития гораздо более эффективным будет обложение налогами расходов на автомобили и недвижимость.