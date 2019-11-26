Глава Сбербанка Герман Греф назвал селфи «страшным изобретением человечества». Об этом он заявил во время передачи «Открытый диалог с Германом Грефом». Трансляцию вел РБК.

«Оно догоняет любого публичного человека. Если раньше для меня самый страшный вопрос был, какой будет курс доллара или в чем хранить сбережения, то теперь — «давай сделаем совместную фотографию». Это, конечно, ужасно просто!» — сказал Греф.

О своем страхе Греф сообщил, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные. Глава Сбербанка отметил, что пользователи самостоятельно оставляют информацию о себе на сайтах и платформах организаций. И, кроме того, по словам Грефа, любят делать снимки друг друга. По его словам, тема кибербезопасности стала актуальной из-за «незрелости» регулирования рынка, а также потому, что пользователи не до конца понимают, что такое защита данных.