Институциональные реформы в России необходимы для экономического роста страны наряду с реализацией национальных проектов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый».

«Очевидно только одно — важен и, в общем, достаточно известен набор мер, которые нужны сейчас экономике. Мне кажется, в стране все больше понимания того, что нужно более активно переходить к активным действиям, не только к реализации национальных проектов, но и к институциональным реформам, без которых экономического роста не будет», — сказал он.

В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор обеспокоен темпами роста российской экономики, которые оказались ниже прогноза. По словам главы ЦБ, в сложившихся условиях необходимо найти драйверы развития, которые позволили бы преодолеть имеющиеся негативные тенденции.