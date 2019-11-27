Банк ВТБ с 27 ноября улучшает условия выдачи ипотечных кредитов.

Так, при первоначальном взносе более 50% ставка для заемщиков составит 8,4%. Новое предложение доступно при приобретении готового и строящегося жилья и действует до 31 декабря, уточняется в релизе кредитной организации.

В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также улучшаются условия для зарплатных клиентов: ставка по кредиту снижается до 8,9%, а по рефинансированию — до 8,8% (при первоначальном взносе от 10%). Дополнительный дисконт в размере 0,6 процентного пункта предусмотрен при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик».

ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.

В банке также напоминают, что в рамках его совместных с застройщиками программ субсидирования клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 5%.



По итогам десяти месяцев 2019 года ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей, указывают в банке.