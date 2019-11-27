Более 9,5 млн семей получили сертификат на материнский капитал с начала действия программы, в настоящее время этот проект — один из самых успешных среди реализуемых в стране. Об этом, как передает ТАСС, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телепередачи «Право на справедливость».

«С начала существования программы — 1 января 2007 года — это 9,5 миллиона человек, которые воспользовались правом на материнский семейный капитал. Наверное, это один из самых удачных проектов, который был принят и реализуется в нашей стране», — сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что граждане России действительно верят в проект «с учетом суммы, которая выдается, и с учетом перспектив».

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что при этом порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на выплату имеют семьи, в которых родился второй или третий ребенок, выплата предоставляется единожды. В настоящее время размер маткапитала составляет 453 тыс. рублей, с 1 января 2020 года выплата увеличится до 466 тыс. рублей.

В Госдуме предложили выплачивать отдельный маткапитал за четвертого ребенка Материнский капитал составляет в этом году 453 026 рублей.

Голикова также сообщила, что принимаемые меры поддержки семей с детьми не дают результата в краткосрочной перспективе, однако после 2019 года могут быть внесены корректировки в законодательство, если действующие меры не будут достаточно эффективными.

«Сейчас мы [за] 2019 год будем смотреть, что сработало, а что не сработало, и, возможно, вносить предложения по корректировке демографических мер и дополнительных мер, которые связаны с рождаемостью», — сказала она.

Голикова отметила, что результат после принятия мер не наступает в короткие сроки. «Все обсуждают тему, кода же эти меры [поддержки семей с детьми] заработают и достаточно ли этих мер, но я должна сказать, что демография — это очень сложный процесс. Какие бы меры мы ни принимали, отдача не наступает сиюминутно», — добавила она.

С 1 января 2020 года пособие на первого и второго ребенка будет выдаваться семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Нацпроект «Демография» рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Вице-премьер рассказала, что порядка 40 млн граждан в России получают различные виды социальной поддержки, однако более трети опрошенных граждан все еще не знают о том, что им положено.

Треть семей с детьми из-за незнания недополучают льготы По оценке экспертов, в целом по России порядка 60% льготников не знают о своих правах, сведения доводятся до них отрывочно.

«Сегодня количество получающих меры социальной поддержки, за исключением тех граждан, которые получают пенсию по старости, составляет 40 миллионов человек, на сумму 2,5 триллиона рублей», — сказала она.

При этом, согласно недавним опросам, 35% россиян не знают о существующих мерах поддержки населения, отметила вице-премьер.

«Это означает, что, наверное, мы все вместе недорабатываем — и региональные власти, и федеральные — с точки зрения информирования граждан о том, что им положено», — добавила она.



По ее словам, в ряде случаев граждане не обращаются за мерами поддержки, потому что это сложно, «нужно собирать много справок». «Здесь очень важно, что не так давно приняты решения. Мы меняем систему информирования граждан о тех мерах поддержки, которые положены. Не человек идет в соответствующую инстанцию, а инстанция идет к соответствующему человеку», — добавила она.