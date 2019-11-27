Банк «Русский Стандарт» выпустил виртуальную предоплаченную карту к «черной пятнице» для оплаты покупок в Интернете, говорится в сообщении кредитной организации.
Виртуальная карта обладает функционалом банковской подарочной карты. Оформить ее можно онлайн без предъявления документов.
Использовать виртуальную карту возможно в пределах ее платежного лимита.
Также виртуальная карта автоматически подключена к программе «Клуб скидок». В рамках программы клиенты могут пользоваться особыми привилегиями и скидками до 20% от партнеров банка.