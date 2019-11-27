Страховая компания ERV оплатит медицинскую помощь туристам, пострадавшим в автобусной аварии в Доминиканской Республике.

В стране 26 ноября попал в ДТП автобус с российскими туристами. Оно произошло по пути в аэропорт, когда туристы возвращались домой в Россию. По предварительной информации, в автобусе находились 39 человек, застрахованных в ERV. Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тыс. долларов. В покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.

Как сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков, случай признан страховым, все расходы на оказание медицинской помощи и транспортировку взяла на себя страховая компания ERV. У пострадавших повреждения разной степени тяжести, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Некоторые туристы вылетели в Россию своим рейсом.



Расходы на лечение будут оплачены страховой компанией ERV даже после истечения сроков поездки, которые были указаны в полисе. Когда застрахованных выпишут из медучреждений, им будет оплачена транспортировка в соответствии с рекомендациями лечащего врача.