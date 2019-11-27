Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам, говорится в сообщении кредитной организации. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жилье по ставке от 8,09% и на вторичное от 8,79%. Ставки снижены на 0,4%.

Также банк недавно снизил ставки по рефинансированию до 8,69%.

Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет. Клиенты могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.