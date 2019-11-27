Ипотечные заемщики Сбербанка могут рассчитывать на особые условия после выхода на пенсию, следует из сообщения кредитной организации.

«В рамках пенсионной ступени ипотечные клиенты Сбербанка могут воспользоваться специальным графиком платежей по кредиту после достижения пенсионного возраста», — говорится в релизе.

График платежей рассчитывается пропорционально доходам заемщика. До его выхода на пенсию платежи выше, так как выше доход заемщика. После выхода заемщика на пенсию сумма платежей по ипотеке снижается.

«Данная возможность позволяет заемщику не ограничивать себя в сумме или сроках кредита. Клиент берет желаемую сумму на комфортный для него срок и рационально распределяет финансовую нагрузку исходя из сроков наступления пенсионного возраста», — поясняется в сообщении.

Процентная ставка на протяжении всего срока ипотеки остается неизменной.

Пенсионная ступень в ипотеке применяется со всеми государственными и прочими льготами, субсидиями и программами (кроме программы «Военная ипотека»), указывают в Сбербанке. По данным финучреждения, в 2019 году «пенсионной ступенью» воспользовались более 30% всех его ипотечных заемщиков.



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