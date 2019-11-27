Правительство примет подготовленные Министерством экономического развития директивы госкомпаниям по разработке планов повышения производительности труда на 5%. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на Международном форуме производительности, передает ТАСС.

«Такие директивы Министерство экономического развития подготовило, мы на проектных комитетах их рассмотрели, и правительство такие директивы примет», — сказал он.

По словам первого вице-премьера, без государственных предприятий невозможно повысить производительность труда в экономике страны.

Как сообщалось ранее, проект директив госкомпаниям о включении цели роста производительности труда на 5% в год в долгосрочные программы развития внесен в правительство.

Замглавы МЭР Михаил Бабич ранее заявлял, что необходимо активнее привлекать крупные компании, имеющие лучшие практики в производительности труда, к участию в проекте в качестве партнеров. Среди таких компаний он назвал «Газпром нефть», «Северсталь», «Норникель», «Русал», Сбербанк.

В кулуарах форума Силуанов сказал, что правительство не видит рисков роста безработицы при реализации нацпроекта по повышению производительности труда. Опыт предприятий, которые повышали производительность на 10% и более, показывает обратную тенденцию.

«Мы не видим никаких проблем по повышению производительности труда и увеличению безработицы. Наоборот, она сейчас находится на самом низком уровне, историческом минимуме», — отметил первый вице-премьер.

При повышении производительности труда создаются новые, более качественные продукты, соответственно, расширяется и сбыт таких предприятий, добавил он. «Опыт тех предприятий, которые повышают производительность труда (на величину) 10% и более, показывает, что в большинстве случаев это приводит к расширению производства этих предприятий и, наоборот, им требовалась дополнительная рабочая сила», — рассказал Силуанов.

По его словам, даже если в процессе повышения производительности труда будет происходить высвобождение сотрудников, государство поможет им с помощью программ переобучения. «Расширение производства, увеличение производительности труда создает дополнительные рабочие места в малом секторе экономики. И здесь у нас тоже есть программы по увеличению вовлеченности малых предприятий в процессы роста экономики», — сообщил первый вице-премьер.

Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.

Главный целевой показатель нацпроекта — ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Его планируется довести с 1,4% в 2018 году до 5% в 2024-м.



Общее финансирование нацпроекта составит 52,1 млрд рублей, из них 45,7 млрд — из федерального бюджета, 5,6 млрд — из внебюджетных источников, 800 млн рублей — из бюджетов субъектов РФ.